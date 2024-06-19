Індекс фінансового стресу (ІФС), якій вимірює рівень поточних загроз у секторі, протягом першого півріччя 2024 року залишався помірно високим, вказуючи на збереження напруження у фінансовому секторі в цілому. Про це йдеться у звіті про фінансову стабільність.
19 червня 2024, 12:23
Нацбанк оновив оцінку стресу у фінансовій системі
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За даними НБУ, найбільший внесок в індекс має субіндекс державних цінних паперів: зростання дохідностей за єврооблігаціями частково балансувалося здешевленням внутрішніх запозичень.
Водночас валютний субіндекс зростає з весни з огляду на поступову девальвацію гривні. Однак банківський субіндекс зменшувався завдяки зниженню міжбанківських ставок.
Джерело: Мінфін
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