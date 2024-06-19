Нацбанк оновив оцінку стресу у фінансовій системі

Індекс фінансового стресу (ІФС), якій вимірює рівень поточних загроз у секторі, протягом першого півріччя 2024 року залишався помірно високим, вказуючи на збереження напруження у фінансовому секторі в цілому. Про це йдеться у звіті про фінансову стабільність.