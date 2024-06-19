Італійський бренд Golden Goose відклав IPO, яке може стати одним з найгучніших в Європі цьогоріч

Італійський бренд спортивного взуття класу «люкс» Golden Goose відклав плани щодо лістингу в Мілані. Це IPO могло стати одним з найгучніших в Європі цього року, пише The Financial Times. Бренд — фаворит багатьох зірок, зокрема Тейлор Свіфт та Селени Гомес.

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Компанія, що належить британській інвестиційній групі Permira, заявила 18 червня, що відклала вихід на біржу через значне погіршення ринкових умов після виборів до Європейського парламенту цього місяця і призначення загальних виборів у Франції.

На думку Golden Goose, ця ситуація негативно вплинула на ринки і, зокрема, на сектор розкоші. Компанія відклала IPO лише за день до того, як воно мало відбутися.