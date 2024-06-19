Курс валют на 19 червня: долар продовжує дешевшати

У середу на готівковому ринку курс долара знизився на 9 копійок у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро не змінилося.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 2 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу подорожчало на 2 копійки.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,46−40,98 грн. Євро купують за 43,50 грн, а продають за 44,20 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,83−40,92, євро — 44,05−44,22 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 40,56−40,60 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,53−43,56 грн/євро.

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