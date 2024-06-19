Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 130 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 529 750 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
19 червня 2024, 8:18
Втрати ворога за 18 червня: 1 130 російських окупантів, 10 танків та 34 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 529750 (+1130) осіб,
- танків — 7984 (+10) од,
- бойових броньованих машин — 15319 (+12) од,
- артилерійських систем — 14007 (+48) од,
- РСЗВ — 1104 (+0) од,
- засоби ППО — 857 (+4) од,
- літаків — 359 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11221 (+34),
- крилаті ракети — 2297 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 19078 (+47) од,
- спеціальна техніка — 2351 (+7).
Джерело: Мінфін
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