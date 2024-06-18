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18 червня 2024, 19:48

Україна цього місяця отримає 1,9 мільярда євро в межах програми Ukraine Facility — Шмигаль

Україна цього місяця очікує надходження 1,9 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Україна цього місяця очікує надходження 1,9 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.
Фото: pixabay.com

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«Посилюємо фінансову стійкість держави. Працюємо над залученням коштів партнерів. Вже цього місяця очікуємо надходження 1,9 мільярда євро в межах програми Ukraine Facility. Після затвердження Виконавчою радою МВФ четвертого перегляду програми розширеного фінансування очікуємо ще $2,2 млрд», — зазначив Шмигаль.

Він додав, що від початку року Україна вже залучила $11,8 млрд зовнішнього фінансування.

Підтримка української енергосистеми

Також за останній тиждень партнери оголосили про підтримку української енергосистеми на більше ніж $1 млрд.

Сполучені Штати спрямовують через USAID $500 млн додаткової енергетичної допомоги та переспрямовують ще 324 млн на відновлення енергетичної інфраструктури.

Свій внесок в енергетичну стійкість України обсягом в $74 млн зробить Норвегія. Частина цих коштів піде на ремонти об'єктів у Харкові та області.

$14,5 млн інвестує в українську енергетику уряд Канади.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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