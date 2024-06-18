До закриття міжбанку курс долара впав на 7 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро впало на 1 копійку у купівлі.
18 червня 2024, 17:28
Курс валют на вечір 18 червня: долар трохи впав на міжбанку
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Відкриття 18 червня
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Закриття 18 червня
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Зміни
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40,63/40,65
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40,56/40,60
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7/5
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43,61/43,62
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43,60/43,62
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1/0
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,55−41,00 грн. Євро купують за 43,50 грн, а продають за 44,20 грн.
В обмінниках долар торгується за 40,85−40,95, євро — 44,05−44,20 грн.
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Джерело: Мінфін
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