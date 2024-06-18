Курс валют на вечір 18 червня: долар трохи впав на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара впав на 7 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро впало на 1 копійку у купівлі.

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Валюта Відкриття 18 червня Закриття 18 червня Зміни долар 40,63/40,65 40,56/40,60 7/5 євро 43,61/43,62 43,60/43,62 1 /0

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,55−41,00 грн. Євро купують за 43,50 грн, а продають за 44,20 грн.

В обмінниках долар торгується за 40,85−40,95, євро — 44,05−44,20 грн.

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