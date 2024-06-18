Верховна Рада ухвалила закон про «клуб білого бізнесу» — перелік добросовісних платників податків, яких за дотримання законодавства менше перевірятимуть. Про це повідомляє голова податкового комітету Данило Гетманцев.
18 червня 2024, 18:56
Рада ухвалила закон про «клуб білого бізнесу»
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Законопроектом № 11084 пропонується:
- запровадження переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану;
- до переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці, резиденти «Дія.Сіty», які відповідатимуть низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування (зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо).
Переваги
За словами Гетманцева, платники податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, включені до Переліку, отримуватимуть такі переваги:
- мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів;
- скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування;
- скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій;
- за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції.
Джерело: Мінфін
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