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18 червня 2024, 18:34

Нацбанк оштрафував три фінкомпанії за неетичну поведінку

Національний банк за результатами здійснення безвиїзного нагляду виявив факти недотримання вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки) трьома фінансовими компаніями. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Національний банк за результатами здійснення безвиїзного нагляду виявив факти недотримання вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки) трьома фінансовими компаніями.
Фото:depositphotos

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Кого покарав НБУ

  • ТОВ «ФК «Еліт Фінанс» (ЄДРПОУ 40340222);
  • ТОВ «ФК «Віва Капітал» (ЄДРПОУ 40860735);
  • ТОВ «ФК «Сіті Фінанс» (ЄДРПОУ 39508708).

Що порушили

Йдеться про порушення вимог щодо взаємодії зі споживачами та іншими особами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки), встановлених статтею 25 Закону України «Про споживче кредитування» та Положенням про встановлення додаткових вимог щодо взаємодії із споживачами фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), затвердженим Постановою Правління Національного банку від 04 серпня 2022 року № 170.

На скільки оштрафували

Національний банк застосував до компаній заходи впливу у вигляді накладення штрафів за порушення вимог щодо етичної поведінки у мінімальному розмірі 51 тис. грн до кожної фінансової компанії.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 17 червня 2024 року.

Джерело: Мінфін
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