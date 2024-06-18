Нацбанк оштрафував три фінкомпанії за неетичну поведінку

ТОВ «ФК «Еліт Фінанс» (ЄДРПОУ 40340222);

ТОВ «ФК «Віва Капітал» (ЄДРПОУ 40860735);

ТОВ «ФК «Сіті Фінанс» (ЄДРПОУ 39508708).

Що порушили

Йдеться про порушення вимог щодо взаємодії зі споживачами та іншими особами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки), встановлених статтею 25 Закону України «Про споживче кредитування» та Положенням про встановлення додаткових вимог щодо взаємодії із споживачами фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), затвердженим Постановою Правління Національного банку від 04 серпня 2022 року № 170.

На скільки оштрафували

Національний банк застосував до компаній заходи впливу у вигляді накладення штрафів за порушення вимог щодо етичної поведінки у мінімальному розмірі 51 тис. грн до кожної фінансової компанії.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 17 червня 2024 року.