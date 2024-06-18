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18 червня 2024, 18:15

Британія відстала від інших країн G-7 у обсягах інвестицій на трильйони доларів

Британія відстала від усіх інших високорозвинених країн за обсягом інвестицій протягом 24 з останніх 30 років. Розрив складає 1,9 трлн фунтів стерлінгів ($2,4 трлн). Про це повідомляє Bloomberg.

Британія відстала від усіх інших високорозвинених країн за обсягом інвестицій протягом 24 з останніх 30 років.

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Інвестиції Великої Британії відповідали середньому рівню G-7 у 1990 році, а у 2022 році Британія мала найнижчі показники інвестицій вже третій рік поспіль.

За оцінками Інституту досліджень публічної політики, Великобританія отримала б додаткові 1,9 трильйона фунтів стерлінгів ($2,4 трильйона), якби інвестиції від приватних фірм і уряду залишалися на рівні середнього показника країн Великої сімки за останні три десятиліття.

Показники, які охоплює дослідження, включають інвестиції приватних фірм та уряду.

Британія має кращі показники, якщо говорити про прямі іноземні інвестиції, де вона посідає перше місце після США за вартістю проєктів.

Повідомляється, що міжнародні інвестори стали більш оптимістично налаштовані щодо Великої Британії завдяки поверненню відносної стабільності після економічних і політичних потрясінь після пандемії.

Усередині країна потерпає від низького рівня приватних інвестицій у такі речі, як заводи, обладнання та інновації. У 2022 році Британія посіла 28 місце з 31 члена Організації економічного співробітництва та розвитку за рівнем інвестицій у бізнес. Нижчі показники були лише у Греції, Люксембургу та Польщі.

Джерело: Мінфін
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