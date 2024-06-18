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18 червня 2024, 14:25

Мільйонери масово покидають Британію та Китай — дослідження

Великобританія цього року втратить 9 500 мільйонерів, що вдвічі більше, ніж у 2023 році. Китай втратить 15 200 мільйонерів. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на звіт Henley Private Wealth Migration Report.

Великобританія цього року втратить 9 500 мільйонерів, що вдвічі більше, ніж у 2023 році.

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Цифри у звіті стосуються чистого прибуття та вибуття, що відображає, де кількість мільйонерів зростає, а де скорочується.

Ця оцінка з'явилася в той час, коли Британія готується до виборів, що відбудуться трохи більше ніж за два тижні, на яких опозиційна Лейбористська партія, яка виступає за підвищення податків для заможних, має приблизно 20-відсоткову перевагу над правлячими консерваторами.

Нещодавній сплеск від'їзду надзаможних мешканців Британії є прискоренням тенденції, яка розпочалася приблизно в той самий час, коли відбувся Brexit. Згідно зі звітом, з 2017 по минулий рік країна втратила 16 500 мільйонерів через міграцію. Цей відтік є розворотом для країни, яка десятиліттями слугувала магнітом для багатих сімей з Європи, Азії, Африки та Близького Сходу, які здебільшого стікалися до Лондона.

Понад 7% мільйонерів, які, за прогнозами, цього року переїдуть до інших країн світу, покинуть Великобританію, йдеться у звіті.

Найпопулярнішим напрямком для мільйонерів є Об'єднані Арабські Емірати, які цього року приваблюють 6 700 багатих людей

Водночас США були другою найбільшою країною за кількістю новоприбулих мільйонерів — 3800, за ними йшов Сінгапур з 3500 очікуваними прибуттями.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
tckgoblinu
tckgoblinu
18 червня 2024, 14:43
#
І того маємо:

1) Торговельна війна США та ЄС проти Китаю,
2) Можливі вторинні санкції для китайських компаній за допомогу оркам,
3) Відтік капіталу з Китаю,
4) Відтік мільйонерів з Китаю,
5) Баффет продає частку акції найбільшого китайського виробника електромобілів,
6) Китай скуповує золото і намагається таким чином диверсифікувати свої ЗВР,
7) Китай розпродає облігації США …

Невже Китай зібрався повторювати шлях оркостану і планує напад на Тайвань…
+
0
Krop06
Krop06
18 червня 2024, 16:02
#
Так, факти свідчать про це
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