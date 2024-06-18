Видатки загального фонду держбюджету у травні становили понад 311 мільярдів

За січень — травень 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 1257,9 млрд грн, що на 114,7 млрд грн, або на 10 % більше проти аналогічного періоду минулого року. У тому числі у травні було витрачено 311,6 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

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У структурі видатків найбільше спрямовано:

494 млрд грн — на оплату праці з нарахуваннями (у тому числі у травні - 105,6 млрд грн) або 39,3% від загального обсягу видатків, витрачених за січень — травень 2024 року (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 23,4 млрд грн, або на 5 %). Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 377,2 млрд грн (у травні - 79,8 млрд грн);

204 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг (у травні - 63,7 млрд грн) або 16,2% від загального обсягу видатків. У тому числі:

101,3 млрд грн — для підтримки Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

62,5 млрд грн — перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

236,6 млрд грн — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у травні - 49,3 млрд грн) або 18,8% від загального обсягу видатків, що на 14,8 млрд грн, або на 6,7 % більше проти аналогічного періоду минулого року. У тому числі:

113,9 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

48,8 млрд грн — для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

23 млрд грн — для виплати Міністерством соціальної політики житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

101,7 млрд грн — на обслуговування державного боргу (у травні - 37,2 млрд грн) або 8,1% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 17,9 млрд грн, або на 21,3 %);

65,3 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам (у травні - 14,5 млрд грн) або 5,2% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 3,3 млрд грн, або на 5,4%).