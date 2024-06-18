Угорщина легалізує українців, що не можуть поновити паспорт під час воєнного стану

Українці матимуть змогу отримати посвідку на проживання навіть з протермінованим паспортом, поки в Угорщині триває надзвичайний стан і впродовж пів року після його завершення. Про це йдеться у відповідному указі від 14 червня про врегулювання дійсності закордонних паспортів громадян України, передає Європейська правда.

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Що відомо

Так, документ визначає, що посвідчення особи за кордоном вважається дійсним під час запровадженого в Угорщині надзвичайного стану.

У такий спосіб при оформленні посвідки на проживання закордонний паспорт громадянина України, який втратив дійсність, вважається чинним і посвідку на проживання може бути видано — у тому числі протягом шести місяців після припинення надзвичайного стану в Угорщині.

Водночас ця норма не дійсна під час процедури отримання громадянства Угорщини.

Надзвичайний стан

У травні 2022-го угорський уряд оголосив режиму надзвичайного стану через війну в Україні і відтоді його регулярно продовжували.