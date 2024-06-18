Курс валют на 18 червня: євро та долар дешевшають

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 4 копійки у купівлі та 2 копійки у продажу. Євро не змінилося у купівлі та подешевшало на 4 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,55−41,05 грн. Євро купують за 43,50 грн, а продають за 44,25 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,86−40,98, євро — 44,10−44,26 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 40,63−40,65 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,61−43,62 грн/євро.

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