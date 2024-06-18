Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1230 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 528 620 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
18 червня 2024, 8:23
Втрати ворога за 17 червня: 1 230 російських окупантів, 16 танків та 20 БПЛА
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько/ about 528620 (+1230) осіб,
- танків — 7974 (+16) од,
- бойових броньованих машин — 15307 (+20) од,
- артилерійських систем — 13959 (+32) од,
- РСЗВ — 1104 (+0) од,
- засоби ППО — 853 (+0) од,
- літаків — 359 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11187 (+20),
- крилаті ракети — 2297 (+1),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 19031 (+40) од,
- спеціальна техніка — 2344 (+7)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 1