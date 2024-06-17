За підсумками травня місяця, загальний об'єм депозитів фізичних осіб у банківській системі збільшився на 2% (23,6 млрд грн) й склав 1,12 трлн грн. Про це пише Liga.net із посиланням на дані НБУ.
17 червня 2024, 19:19
Українці збільшили депозитний портфель на 23,6 млрд грн
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Гривневих депозитів стало більше на 14,9 млрд грн (2%). Депозитний портфель в національній валюті складає 736,9 млрд грн. Середня депозитна ставка для гривні впала на 0,4 в. п. до 12,9% річних.
Валютний портфель депозитів виріс на $22 млн (0,2%). У гривневому еквіваленті приріст склав 8,7 млрд грн. Загалом валютний портфель налічує $9,4 млрд. В гривневому еквіваленті — 382,3 млрд грн. Середня ставка для валютних заощаджень виросла на 0,1 в. п. і становить 1,2% річних.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 3
Для диверсифікації цілком норм.