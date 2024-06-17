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17 червня 2024, 19:19

Українці збільшили депозитний портфель на 23,6 млрд грн

За підсумками травня місяця, загальний об'єм депозитів фізичних осіб у банківській системі збільшився на 2% (23,6 млрд грн) й склав 1,12 трлн грн. Про це пише Liga.net із посиланням на дані НБУ.

За підсумками травня місяця, загальний об'єм депозитів фізичних осіб у банківській системі збільшився на 2% (23,6 млрд грн) й склав 1,12 трлн грн.

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Гривневих депозитів стало більше на 14,9 млрд грн (2%). Депозитний портфель в національній валюті складає 736,9 млрд грн. Середня депозитна ставка для гривні впала на 0,4 в. п. до 12,9% річних.

Валютний портфель депозитів виріс на $22 млн (0,2%). У гривневому еквіваленті приріст склав 8,7 млрд грн. Загалом валютний портфель налічує $9,4 млрд. В гривневому еквіваленті — 382,3 млрд грн. Середня ставка для валютних заощаджень виросла на 0,1 в. п. і становить 1,2% річних.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
Vadim531
Vadim531
17 червня 2024, 19:22
#
Скоро уменьшат! НБУ народ за лохов считает, но народ не позволит себя облопошить, бакс просел на 5% с нового года, скоро забудете что такое депозит в грн
+
+15
Leonid Kramorenko
Leonid Kramorenko
17 червня 2024, 20:47
#
Пока что статистика говорит об обратном — пусть и смехотворный, но рост в 2% гривневых сбережений имеет место быть. НБУ к облапошиванию на баксе никаким боком, надо полагать.
+
+15
Lamo
Lamo
17 червня 2024, 21:17
#
Калькулятор подарувати?
Для диверсифікації цілком норм.
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