Китай починає розслідування проти продуктів з ЄС

Китай 17 червня розпочав розслідування щодо імпорту свинини та похідних продуктів з ЄС по штучно заниженим цінам. Про це повідомляє Reuters.

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8 червня Китайською асоціацією тваринництва була подана скарга щодо штучно занижених цін на європейську продукцію. В ній також було прохання розпочати антидемпінгове розслідування щодо деяких європейських продуктів зі свинини.

Слідом за нею також була подана скарга щодо імпорту молочних продуктів.

В Європейській комісії вже заявили, що не стурбовані китайським розслідуванням. А також повідомили, що ЄС гарантуватиме відповідність розслідування правилам Світової організації торгівлі.

Однак Іспанія, найбільший експортер свинини до Китаю, закликає до переговорів, щоб уникнути тарифів на експорт до Китаю.

Повідомляється, що на ЄС припадає більш ніж половина свинини, імпортованої Китаєм у 2023 році на суму близько 6 млрд дол, з яких близько чверті — з Іспанії.

Нідерланди та Данія, які посідають друге та третє місця, минулого року експортували до Китаю свинини на суму 620 та 550 млн дол відповідно.