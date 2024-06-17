Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1080 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 527 390 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
17 червня 2024, 8:10
Втрати ворога за 16 червня: 1 080 російських окупантів, 2 танки та 8 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 527390 (+1080) осіб,
- танків — 7958 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 15287 (+18) од,
- артилерійських систем — 13927 (+14) од,
- РСЗВ — 1104 (+0) од,
- засоби ППО — 853 (+0) од,
- літаків — 359 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11167 (+8),
- крилаті ракети — 2296 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 18991 (+24) од,
- спеціальна техніка — 2337 (+12)
Джерело: Мінфін
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