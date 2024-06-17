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17 червня 2024, 8:53

НБУ продав майже $900 мільйонів за тиждень. Купив — $180 тисяч

Чистий продаж доларів Національним банком для підтримки курсу гривні за тиждень з 10 по 14 червня збільшився до $898 млн з $694,7 млн тижнем раніше. Про це свідчать дані НБУ.

Чистий продаж доларів Національним банком для підтримки курсу гривні за тиждень з 10 по 14 червня збільшився до $898 млн з $694,7 млн тижнем раніше.
Фото:depositphotos

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Згідно із даними НБУ, з 10 по 14 червня регулятор купив на міжбанку $180 тыс. Тижнем раніше взагалі не купував валюту на міжбанківському ринку.

Всього від початку року Нацбанк продав $12,893 млрд, тоді як купив $115,8 млн.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», у травні чистий продаж валюти Нацбанком зріс до $3,07 млрд, це найбільший місячний показник з початку року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Exba
Exba
17 червня 2024, 9:00
#
«Согласно данным НБУ, с 10 по 14 июня регулятор купил на межбанке $180 млн.» — либо это рекорд с 2022 года, либо описка, 180 тыс.
+
0
potator
potator
17 червня 2024, 9:36
#
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