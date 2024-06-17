Туреччина підвищує плату за прохід через Босфор і Дарданелли

Міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини оголосило про підвищення на 15% тарифу на прохід суден через Босфор і Дарданелли. З 1 липня він збільшиться до $5,07 за тонну для суден, що проходять через протоки без зупинки, йдеться в повідомленні на міністерства, пише NV.

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Деталі

Із 1983 до 2022 року плату із суден за прохід через протоки було зафіксовано на рівні $0,8, і вона не змінювалася. Наприкінці 2022 року Туреччина підвищила тариф уп’ятеро до $4,08 і тепер переглядає його щороку. З 1 липня 2023 року вартість проходу через Босфор і Дарданелли становить $4,42.

«Індексація відбуватиметься 1 липня кожного року. Таким чином, збільшаться надходження валюти в нашу скарбницю», — сказав міністр транспорту Абдулкадир Уралоглу.

Нагадаємо

У 1936 році, згідно з Конвенцією Монтре, Туреччина отримала право вимагати оплату від суден, які проходять через Босфор і заходять і виходять із Дарданелли. Оплата використовується на обслуговування маяків, медичні та рятувальні операції в разі надзвичайних ситуацій.

У жовтні 2022 року турецька влада збільшила плату за прохід одразу вп’ятеро, до $4,08 — це сталося вперше за 40 років.

Плата за прохід розраховується на основі золотого франка з часів підписання 1936 року Конвенції Монтре. Під час підписання золотий франк був прирівняний до $0,8 або до 0,29 грамів чистого золота. Після цього ставку за прохід оновлювали тільки 1983 року.