Відключення світла: В Укренерго назвали графіки на 17 червня

17 червня обленерго будуть застосовувати графіки відключень світла по всій Україні з 08:00 до 24:00. Про це йдеться в повідомленні Укренерго.

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Графіки відключень

Із 11:00 до 22:00 обмеження будуть діяти для більшої кількості споживачів, ніж у інші години.

«Причина — прогнозоване зростання споживання на початку робочого тижня», — сказано в повідомленні.

Дефіцит в енергосистемі

Найближчими днями Енергоатом виведе у ремонт ще один енергоблок АЕС. Враховуючи це, а також зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись.

«Але, з іншого боку, саме такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії», — зазначили в Енергоатомі.

В Укренерго очікують, що в середині літа ситуація в енергосистемі країни може бути найважчою.