Офіційний курс: НБУ підвищив курс гривні на чотири копійки

Національний банк України встановив на 17 червня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,649 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 4 копійки.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

НБУ на 17 червня встановив офіційний курс євро на рівні 43,47 грн. Європейська валюта подешевшала на 41 копійку.

«Мінфін Валюта» — безкоштовна мобільна програма, в якій доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.