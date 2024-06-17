Національний банк України встановив на 17 червня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,649 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 4 копійки.
17 червня 2024, 8:00
Офіційний курс: НБУ підвищив курс гривні на чотири копійки
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Валютний ринок
НБУ на 17 червня встановив офіційний курс євро на рівні 43,47 грн. Європейська валюта подешевшала на 41 копійку.
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Джерело: Мінфін
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