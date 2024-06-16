Комюніке Саміту миру підписали 80 країн та чотири організації, серед країн є й Угорщина

Спільне комюніке Саміту миру підписали 80 країн та чотири міжнародні організації, такі дані показали під час заходу. Про це пише Ліга.

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Хто підписав

Серед міжнародних організацій-підписантів: Рада Європи, а також головні інститути Євросоюзу — Європейська комісія, Європейська рада та Європейський парламент.

Повний перелік країн, які не підписали комюніке: Вірменія, Бахрейн, Колумбія, Катар, Індія, Індонезія, Лівія, Мексика, Саудівська Аравія, Південна Африка, Таїланд, Об'єднані Арабські Емірати.

Також не підписала і Бразилія, але вона на заході була спостерігачем.

Частина міжнародних організацій були спостерігачами, тому, ймовірно, також і не підписали: Ватикан, ООН та Екуменічний Патріархат.

Водночас серед організацій не спостерігачів свій підпис під комюніке не поставили: ОБСЄ та Організація американських держав.

Серед 80 країн-підписантів є Сербія, Словаччина та Угорщина.

Також серед підписантів є і Туреччина, хоча 15 червня голова МЗС країни заявив, що за участі росії зустріч буцімто була б «продуктивнішою».

Повний перелік країн, які підписали документ: