Спільне комюніке Саміту миру підписали 80 країн та чотири міжнародні організації, такі дані показали під час заходу. Про це пише Ліга.
Комюніке Саміту миру підписали 80 країн та чотири організації, серед країн є й Угорщина
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Хто підписав
Серед міжнародних організацій-підписантів: Рада Європи, а також головні інститути Євросоюзу — Європейська комісія, Європейська рада та Європейський парламент.
Повний перелік країн, які не підписали комюніке: Вірменія, Бахрейн, Колумбія, Катар, Індія, Індонезія, Лівія, Мексика, Саудівська Аравія, Південна Африка, Таїланд, Об'єднані Арабські Емірати.
Також не підписала і Бразилія, але вона на заході була спостерігачем.
Частина міжнародних організацій були спостерігачами, тому, ймовірно, також і не підписали: Ватикан, ООН та Екуменічний Патріархат.
Водночас серед організацій не спостерігачів свій підпис під комюніке не поставили: ОБСЄ та Організація американських держав.
Серед 80 країн-підписантів є Сербія, Словаччина та Угорщина.
Також серед підписантів є і Туреччина, хоча 15 червня голова МЗС країни заявив, що за участі росії зустріч буцімто була б «продуктивнішою».
Повний перелік країн, які підписали документ:
- Албанія;
- Андорра;
- Аргентина;
- Австралія;
- Австрія;
- Бельгія;
- Бенін;
- Боснія і Герцеговина;
- Болгарія;
- Кабо-Верде;
- Канада;
- Чилі;
- Коморські острови;
- Коста-Ріка;
- Кот-д'Івуар;
- Хорватія;
- Кіпр;
- Чехія;
- Данія;
- Домініканська республіка;
- Еквадор;
- Естонія;
- Фіджі;
- Фінляндія;
- Франція;
- Гамбія;
- Грузія;
- Німеччина;
- Гана;
- Греція;
- Гватемала;
- Угорщина;
- Ісландія;
- Ірак;
- Ірландія;
- Ізраїль;
- Італія;
- Японія;
- Йорданія;
- Кенія;
- Косово;
- Латвія;
- Ліберія;
- Ліхтенштейн;
- Литва;
- Люксембург;
- Мальта;
- Молдова;
- Монако;
- Чорногорія;
- Нідерланди;
- Нова Зеландія;
- Північна Македонія;
- Норвегія;
- Палау;
- Перу;
- Філіппіни;
- Польща;
- Португалія;
- Катар;
- Республіка Корея;
- Румунія;
- Руанда;
- Сан-Марино;
- Сан-Томе і Прінсіпі;
- Сербія;
- Сінгапур;
- Словаччина;
- Словенія;
- Сомалі;
- Іспанія;
- Сурінам;
- Швеція;
- Східний Тимор;
- Туреччина;
- Україна;
- Сполучені Штати;
- Уругвай.
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