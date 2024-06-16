Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1160 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 526 310 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
16 червня 2024, 8:20
Втрати ворога за 15 червня: 1 160 російських окупантів, 3 ракети та 11 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 526310 (+1160) осіб,
- танків — 7956 (+0) од,
- бойових броньованих машин — 15269 (+6) од,
- артилерійських систем — 13913 (+58) од,
- РСЗВ — 1104 (+1) од,
- засоби ППО — 853 (+0) од,
- літаків — 359 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11159 (+11),
- крилаті ракети — 2296 (+3),
- кораблі — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 18967 (+56) од,
- спеціальна техніка — 2325 (+3)
Джерело: Мінфін
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