Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1090 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 525 150 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
15 червня 2024, 8:10
Втрати ворога за 14 червня: 1 090 російських окупантів, 20 танків, 7 ракет та 51 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 525150 (+1090) осіб,
- танків — 7956 (+20) од,
- бойових броньованих машин — 15263 (+29) од,
- артилерійських систем — 13855 (+37) од,
- РСЗВ — 1103 (+2) од,
- засоби ППО — 853 (+4) од,
- літаків — 359 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11148 (+51),
- крилаті ракети — 2293 (+7),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 18911 (+57) од,
- спеціальна техніка — 2322 (+12)
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
ага-ага…
«ліквідованими», «втраченими», «знешкодженими», але тільки не «вбитими»!