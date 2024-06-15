Сьогодні у Швейцарії стартує Глобальний саміт миру по Україні. Що відомо

15−16 червня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру. Близько 100 лідерів країн та урядів зберуться, щоб обговорити можливі шляхи досягнення миру в Україні на основі «формули» президента Володимира Зеленського, пише РБК-України.

Мета конференції

Саміт буде присвячено пошуку шляхів досягнення справедливого миру для України відповідно до міжнародного права та Статуту ООН.

Як зазначили в уряді приймаючої країни Швейцарії, метою конференції є розвиток дискусії на високому рівні, щоб знайти «спільне розуміння» стосовно початку мирного процесу.

Завдання саміту:

Забезпечити платформу для діалогу щодо шляхів досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру для України на основі міжнародного права та Статуту ООН;

Сприяти загальному розумінню можливої ​​структури для досягнення цієї мети;

Спільно визначити дорожню карту щодо того, як залучити обидві сторони до майбутнього мирного процесу.

В основу обговорення покладено «формулу» Володимира Зеленського.

Хоча вона складається з 10 пунктів, на саміті у Швейцарії сфокусуються на 3-х із них: ядерна безпека; продовольча безпека та свобода судноплавства; гуманітарні питання (обмін військовополоненими всіх на всіх та повернення українських дітей, яких депортували до росії).

Хто братиме участь

Швейцарія запросила на саміт 160 делегацій на рівні очільників держав і урядів, а також керівників міжнародних організацій.

В опублікованому на 14 червня списку учасників зазначено, що на саміт приїдуть 100 делегацій:

57 країн — очільники держав чи урядів;

29 країн відправлять міністрів;

6 країн будуть представлені на рівні радників;

також будуть присутні 8 вищих представників міжнародних організацій.

Зокрема конференцію відвідають президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, японський прем'єр Фуміо Кісіда, канадський прем'єр Джастін Трюдо.

З європейських лідерів участь підтвердили шведський прем'єр Ульф Крістерссон, нідерландський прем'єр Марк Рютте, президент Латвії Едгарс Рінкевичс, іспанський прем'єр Педро Санчес, президент Чехії Петер Павел та інші.

В останню мить передумав та приїде на саміт президент Аргентини Хав'єр Мілей.

Президента США Джо Байдена не буде на саміті, замість нього у Швейцарію приїдуть віцепрезидентка Камала Харріс та радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Італію представить не прем'єрка Джорджіа Мелоні, а міністр закордонних справ Антоніо Таяні. Від Австралії буде присутній міністр державних послуг та національної системи страхування з інвалідності Білл Шортен. Від Угорщини — міністр закордонних справ Петер Сійярто.

Туреччина, Саудівська Аравія, Мексика також відправляють до Швейцарії міністрів закордонних справ. ОАЕ — старшого дипломатичного радника президента.

Індія братиме участь у саміті, але не на рівні прем'єр-міністра. Конференцію відвідає дипломат Паван Капур, який наразі є послом Індії в російській федерації.

Україна запрошувала на саміт лідера КНР Сі Цзиньпіна, але представники Китаю відмовилися. Як пояснили це рішення в МЗС країни, вони наполягають на повноправній участі Росії в подібних заходах.

Таке ж пояснення дали в Бразилії на відмову президента від поїздки. Очільник країни Лула да Сілва відправить на саміт посла Бразилії у Швейцарії.