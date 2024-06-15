Відключення світла: В Укренерго назвали графіки на 15 червня

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Графіки відключень

15 червня обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні з 08:00 до 23:00.

«3 16:00 до 22:00 — обмеження споживання будуть діяти для більшої кількості споживачів», — наголосили в компанії.

Дефіцит в енергосистемі

Найближчими днями Енергоатом виведе у ремонт ще один енергоблок АЕС. Враховуючи це, а також зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись.

«Але, з іншого боку, саме такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії», — зазначили в Енергоатомі.

В Укренерго очікують, що в середині літа ситуація в енергосистемі країни може бути найважчою.