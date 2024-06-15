15 червня графіки відключення світла будуть застосовувати майже весь день. Про це повідомляє Укренерго.
15 червня 2024, 8:00
Відключення світла: В Укренерго назвали графіки на 15 червня
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Графіки відключень
15 червня обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні з 08:00 до 23:00.
«3 16:00 до 22:00 — обмеження споживання будуть діяти для більшої кількості споживачів», — наголосили в компанії.
Дефіцит в енергосистемі
Найближчими днями Енергоатом виведе у ремонт ще один енергоблок АЕС. Враховуючи це, а також зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись.
«Але, з іншого боку, саме такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії», — зазначили в Енергоатомі.
В Укренерго очікують, що в середині літа ситуація в енергосистемі країни може бути найважчою.
Джерело: Мінфін
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