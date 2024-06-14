До закриття міжбанку курс долара знизився на 13 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу. Євро впало на 36 копійок у купівлі та на 32 копійки у продажу.
14 червня 2024, 17:27
Курс валют на вечір 13 червня: євро на міжбанку стрімко пішло униз
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Відкриття 14 червня
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Закриття 14 червня
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Зміни
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40,78/40,80
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40,65/40,70
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13 /10
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43,74/43,74
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43,38/43,42
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36/32
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,50−41,04 грн. Євро купують за 43,75 грн, а продають за 44,40 грн.
В обмінниках долар торгується за 40,95−41,05, євро — 44,15−44,30 грн.
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Джерело: Мінфін
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