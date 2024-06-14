65% найбільших клієнтів Ощаду не виключають можливості банкрутства через регулярні відключення світла

Опитування 300 найбільших клієнтів Ощадбанку показало, що 80% з них наразі не розуміють, що їм робити в результаті постійних вимикань світла, а 65% сказали, що для них відключення електроенергії - це критично і близько до банкрутства бізнесу. Про це розповів керівник проєктів — заступник директора департаменту продажів мікро-, малого та середнього бізнесу Ощадбанку Денис Самчук, повідомляє Finclub.

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Як приклад він навів підприємства, продукція яких зберігається в холодильних установках і для яких відключення електроенергії є критичним.

«Зараз підприємства запитують, яке енергообладнання їм встановити. До війни багато хто встановлював сонячні панелі, які в цій ситуації не рятують. Хтось встановлював дизельні генератори, але не всі вони мають достатньо потужності, щоб забезпечити виробництво. Тому ситуація критична», — впевнений банкір.

Перша заступниця голови правління банку «Глобус» Олена Дмітрієва впевнена, що кожен підприємець має в першу чергу розраховувати на себе.

«Нам треба йти шляхом енергонезалежності. Кожне підприємство, кожен бізнес, який хоче залишитися живим, має для себе вирішити і здійснити проєкт енергонезалежності. Він має розуміти, що якщо держава не зможе вирішити, то він для себе це зробить», — заявила вона.