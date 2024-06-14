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14 червня 2024, 13:14

Coca-Cola знову зареєструвала свої товарні знаки у рф — ЗМІ (оновлено)

Американська компанія Coca-Cola, яка припинила роботу в росії після початку повномасштабної війни, знову подала заявки на реєстрацію у рф товарних знаків — Coca-Cola, Sprite і Fanta. За даними «Відомостей», заявки були подані у квітні, їх виявили у базі даних Федеральної служби з інтелектуальної власності (Роспатент), передає Meduza.

Американська компанія Coca-Cola, яка припинила роботу в росії після початку повномасштабної війни, знову подала заявки на реєстрацію у рф товарних знаків — Coca-Cola, Sprite і Fanta.
Фото: pixabay.com

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За російським законодавством товарні знаки у разі їх невикористання протягом трьох років на території країни можуть бути анульовані. З урахуванням того, що бренди Coca-Cola, Sprite та Fanta були виведені з ринку у 2022-му, їхня правова охорона може бути достроково припинена у 2025 році, заявила генеральна директорка компанії «Онлайн патент» Аліна Акіншина.

За її словами, Coca-Cola подає заявки до Роспатенту, щоб не допустити втрати прав на свої ключові бренди.

Інші експерти з патентного права не виключають, що заявки на реєстрацію брендів можуть говорити про плани Coca-Cola повернути їх на російський ринок.

Нагадаємо

Coca-Cola оголосила про вихід з російського ринку ще в березні 2022 року. Проте у рф продовжує працювати компанія Coca-Cola HBC, близько 23% її акцій належить американській Coca-Cola, майже стільки ж — The Kar-Tess Group сім'ї грецьких мільярдерів Левентіс-Давід, решта перебуває в обігу на біржі.

Coca-Cola офіційно вивела продукцію брендів Coca-Cola, Sprite та Fanta з російського ринку, але такі напої досі продаються у росії, зокрема у великих торгових мережах. Їх завозять за схемою «паралельного імпорту» з інших країн.

Coca-Cola HBC досі належать 10 заводів із виробництва безалкогольних напоїв та соків у рф. Цій же групі належить виробництво напоїв під брендами групи Coca-Cola в Україні.

Російський підрозділ Coca-Cola змінив назву на «Мултон партнерс» і запустив виробництво «Добрий Cola» — аналога Coca-Cola, рецептура і смак якого відрізняються від оригінального напою.

Оновлено

Що кажуть у Coca-Cola

У Coca-Cola заявили, що подані заявки в росії на реєстрацію товарних знаків призначені для збереження інтелектуальних прав, зокрема, через те, що треті сторони в усьому світі вже давно прагнуть скористатися репутацією продуктів компанії. Про це йдеться у відповіді на лист від редакції ЕП.

У коментарі компанія Coca-Cola Ukraine підкреслила, що станом на 14 червня 2024 року бізнес компанії в росії залишається зупиненим.

«Активи інтелектуальної власності мають високу цінність і важливе значення для компанії Coca-Cola, і ми постійно вживаємо заходів для покращення та зміцнення цих активів у всьому світі. Подані заявки в Росії призначені для збереження наших прав на товарні знаки. Наш бізнес у росії було зупинено у 2022 році», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що реєстрація відповідає стратегії компанії, яка передбачає послідовне здійснення заходів для захисту інтелектуальної власності Coca-Cola.

«Ми вживаємо цих заходів для захисту наших брендів і торгових марок, послідовно зміцнюючи права на нашу інтелектуальну власність. Наш бізнес у Росії залишається призупиненим», — додали у компанії.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 8

+
+15
xo4y
xo4y
14 червня 2024, 14:05
#
Кому война, а ктото просто считает деньги…
+
+15
tckgoblinu
tckgoblinu
14 червня 2024, 14:10
#
Кола-кола (кола, спрайт, фанта), пепсі, мілка — параша

Принципово не купляю товари під ТМ, котрі випускають і продають успішно в мордорі.

Власники цих ТМ і компанії сплачують мільйони податків в мордорі, ну і не треба бути економістом, щоб розуміти куди під час війни в країні направляються кошти з податків, в наших реаліях — на ракети котрими обстрілюють українські міста.

Тому принципово не маю бажання їсти цю парашу і думати про те, що я по суті через безліч осіб, насичую грошима компанію котра оплачує ракети котрі летять в бік України!
+
0
veritas69
veritas69
14 червня 2024, 16:29
#
Хіба не краще, що частина витрачених грошей росіянами буде отримана американською компанією? вони ж ту саму кількіть грошей витратять на купівля китайських або російських аналогів
+
0
potator
potator
14 червня 2024, 14:24
#
Получается что янукович легитимный скоро получится
+
+12
tckgoblinu
tckgoblinu
14 червня 2024, 14:26
#
Ні, ти якось по своєму прочитав)) він не може бути легітимним ніяк)) на дворі 2024 рік, прокидайся давай)
+
0
Oligarh
Oligarh
14 червня 2024, 15:54
#
Кто его уволил законным способом? заявление от него есть?
+
0
preyvanamor
preyvanamor
14 червня 2024, 17:02
#
Ну так хай повертається. ХАХАХАХА!
А там подивимось…
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
14 червня 2024, 15:13
#
У бесконечной войны без реалистичной цели поддержки будет все меньше и меньше, особенно от бизнеса.
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