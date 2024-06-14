Coca-Cola знову зареєструвала свої товарні знаки у рф — ЗМІ (оновлено)

Американська компанія Coca-Cola, яка припинила роботу в росії після початку повномасштабної війни, знову подала заявки на реєстрацію у рф товарних знаків — Coca-Cola, Sprite і Fanta. За даними «Відомостей», заявки були подані у квітні, їх виявили у базі даних Федеральної служби з інтелектуальної власності (Роспатент), передає Meduza.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За російським законодавством товарні знаки у разі їх невикористання протягом трьох років на території країни можуть бути анульовані. З урахуванням того, що бренди Coca-Cola, Sprite та Fanta були виведені з ринку у 2022-му, їхня правова охорона може бути достроково припинена у 2025 році, заявила генеральна директорка компанії «Онлайн патент» Аліна Акіншина.

За її словами, Coca-Cola подає заявки до Роспатенту, щоб не допустити втрати прав на свої ключові бренди.

Інші експерти з патентного права не виключають, що заявки на реєстрацію брендів можуть говорити про плани Coca-Cola повернути їх на російський ринок.

Нагадаємо

Coca-Cola оголосила про вихід з російського ринку ще в березні 2022 року. Проте у рф продовжує працювати компанія Coca-Cola HBC, близько 23% її акцій належить американській Coca-Cola, майже стільки ж — The Kar-Tess Group сім'ї грецьких мільярдерів Левентіс-Давід, решта перебуває в обігу на біржі.

Coca-Cola офіційно вивела продукцію брендів Coca-Cola, Sprite та Fanta з російського ринку, але такі напої досі продаються у росії, зокрема у великих торгових мережах. Їх завозять за схемою «паралельного імпорту» з інших країн.

Coca-Cola HBC досі належать 10 заводів із виробництва безалкогольних напоїв та соків у рф. Цій же групі належить виробництво напоїв під брендами групи Coca-Cola в Україні.

Російський підрозділ Coca-Cola змінив назву на «Мултон партнерс» і запустив виробництво «Добрий Cola» — аналога Coca-Cola, рецептура і смак якого відрізняються від оригінального напою.

Оновлено

Що кажуть у Coca-Cola

У Coca-Cola заявили, що подані заявки в росії на реєстрацію товарних знаків призначені для збереження інтелектуальних прав, зокрема, через те, що треті сторони в усьому світі вже давно прагнуть скористатися репутацією продуктів компанії. Про це йдеться у відповіді на лист від редакції ЕП.

У коментарі компанія Coca-Cola Ukraine підкреслила, що станом на 14 червня 2024 року бізнес компанії в росії залишається зупиненим.

«Активи інтелектуальної власності мають високу цінність і важливе значення для компанії Coca-Cola, і ми постійно вживаємо заходів для покращення та зміцнення цих активів у всьому світі. Подані заявки в Росії призначені для збереження наших прав на товарні знаки. Наш бізнес у росії було зупинено у 2022 році», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що реєстрація відповідає стратегії компанії, яка передбачає послідовне здійснення заходів для захисту інтелектуальної власності Coca-Cola.

«Ми вживаємо цих заходів для захисту наших брендів і торгових марок, послідовно зміцнюючи права на нашу інтелектуальну власність. Наш бізнес у Росії залишається призупиненим», — додали у компанії.