Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів онлайн-брокерів ще 14 кейсів. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
14 червня 2024, 12:07
В Україні розширили список сумнівних інвестиційних проєктів
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Список ненадійних інвестпроєктів
- Gerchik & Co Stocks
- Finteria
- Investizo
- LiquidityX
- ActivTrades
- LCG
- PaxForex
- SFCRYPTO
- BITDEER
- AST MINING
- ForexMart
- Tradeview Financial Markets SAC
- PO TRADE
- Trust Capital
Повний перелік проєктів наведений на офіційній веб-сторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».
В НКЦПФР також нагадали про значні ризики пов’язані з інвестуванням:
- через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється,
- осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі