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14 червня 2024, 11:38

Данія стала першою країною НАТО, яка інвестуватиме у виробництво зброї в Україні

Данія стала першою країною НАТО, яка інвестуватиме кошти у виробництво озброєння на території України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Данія стала першою країною НАТО, яка інвестуватиме кошти у виробництво озброєння на території України.
Фото: mil.gov.ua

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Міністри оборони України і Данії Рустем Умєров і Троельс Лунд Поульсен під час зустрічі в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» підписали меморандум щодо закупівлі озброєння й техніки в українських виробників.

«Це великий крок, оскільки Данія стала першою іноземною країною НАТО, яка інвестуватиме свої кошти у виробництво озброєння на території України. Це підтвердження того, що українська оборонна промисловість готова до співпраці на міжнародному рівні і здатна відповідати найвищим стандартам», — заявив Умєров.

За словами заступника міністра оборони з питань стратегічних галузей Сергія Боєва, важливість цього документа полягає в тому, що сторони домовились про процедуру, за якою буде здійснюватись фінансування. Тож надалі цей процес відбуватиметься швидше.

Він зазначив, що цей механізм може бути реалізований у рамках подібних домовленостей з іншими партнерами України.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Злий Інвестор
Злий Інвестор
14 червня 2024, 11:50
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Чому всі подібні новини в майбутньому часі? Я вже два роки чую про завод Rheinmetal, а завода чомусь досі немає.
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