Курс валют на 14 червня: долар у банках подорожчав на 5 копійок, євро — на 15 копійок

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та продажу. Євро додало 15 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках зріс на 3 копійки у купівлі та на 6 копійок у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та на 2 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,50−41,00 грн. Євро купують за 43,75 грн, а продають за 44,45 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,95−41,10, євро — 44,25−44,48 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 40,78−40,80 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,74−43,74 грн/євро.

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