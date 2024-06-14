Впродовж травня українці придбали 931 легкове авто, ввезене з Китаю. Це на 8% більше, в порівнянні з травнем 2023 року, повідомляє Укравтопром.
14 червня 2024, 10:03
Українці стали більше купувати авто з Китаю. Найпопулярніші моделі
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З цієї кількості: нових — 697 од. (+16%); вживаних — 234 од. (-10%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі - 79%.
Нові авто
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- Volkswagen ID.4 — 110 од.;
- Honda M-NV — 72 од.;
- Nissan Ariya — 58 од.;
- BYD Song Plus — 48 од.;
- Chery Tiggo 4 Pro — 35 од.
Вживані авто
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- Volkswagen ID.4 — 41 од.;
- Volkswagen ID.6 — 20 од.;
- Buick Envision — 15 од.;
- Polestar 2 — 12 од.;
- Geely Emgrand 7 — 12 од.
Джерело: Мінфін
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