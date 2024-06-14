Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 250 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 524 060 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
14 червня 2024, 8:23
Втрати ворога за 13 червня: 1 250 російських окупантів, 8 танків, 1 ракета та 22 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 524060 (+1250) осіб,
- танків — 7936 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 15234 (+26) од,
- артилерійських систем — 13818 (+48) од,
- РСЗВ — 1101 (+2) од,
- засоби ППО — 849 (+3) од,
- літаків — 359 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11097 (+22),
- крилаті ракети — 2286 (+1),
- кораблі/катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 18854 (+60) од,
- спеціальна техніка — 2310 (+16).
Джерело: Мінфін
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