НБУ прокоментував рівень інфляції у травні

У травні 2024 року споживча інфляція в річному вимірі (р/р) незначно зросла — до 3,3% з 3,2% у квітні. У місячному вимірі ціни зросли на 0,6%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України. Національний банк дав свій коментар .

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За даними регулятора, Фактичні темпи зростання цін були нижчими за траєкторію прогнозу НБУ, опубліковану в Інфляційному звіті за квітень 2024 року.

Відхилення від прогнозу й надалі забезпечувала динаміка цін на сирі продукти харчування. Їх падіння було суттєвішим, ніж очікувалося. Це пов'язано як з ефектами теплої цьогорічної погоди, так і меншим тиском на витрати бізнесу через здешевлення сировини під впливом значних минулорічних врожаїв.

Також повільніше дорожчало паливо через нижчу ціну на нафту. Відновилося падіння цін на алкоголь через зниження тиску з боку витрат на сировину та адміністративних витрат.

Водночас фундаментальний інфляційний тиск залишався стійким. Показник базової інфляції у травні становив 4,4%. Така динаміка відповідала траєкторії квітневого прогнозу НБУ.

«З одного боку, її підтримувало подальше зростання витрат бізнесу, в тому числі на оплату праці та електроенергію. З іншого, стримуючими чинниками були вторинні ефекти від здешевлення сирих продовольчих товарів, а також відносно стійкі рівні інфляційних очікувань», — йдеться в повідомленні.

Ціни на сирі продукти харчування й надалі знижувалися — на 6,6% р/р

Зокрема, зберігалося падіння цін на яйця через нарощування виробництва, переорієнтацію виробників на внутрішній ринок та ефекти від зменшення тиску з боку витрат на корми. Завдяки високим минулорічним урожаям в умовах обмежених можливостей для експорту на тлі блокади кордонів зберігалося зниження цін на цукор, борошно та крупи.

Зростання пропозиції місцевих тепличних комбінатів сприяло поглибленню падіння цін на помідори та огірки. Дешевшали окремі овочі борщового набору через теплу погоду й активізацію продажу продукції зі сховищ. Останнє, ймовірно, зумовило зниження цін на яблука.

Зростання цін на м'ясо сповільнилося, а свинина надалі дешевшала завдяки подальшому відновленню тваринництва та менший тиск на витрати бізнесу, зокрема на корми. Також сповільнилося зростання цін на молоко. Натомість вартість картоплі і буряка залишалася високою через обмежену пропозицію якісної продукції, як і ціни на окремі фрукти.

Зростання адміністративно регульованих цін сповільнилося до 9,4% р/р

Відновилося зниження цін на алкогольні напої через зниження тиску з боку витрат бізнесу на сировину та адміністративні витрати, а також конкуренцію тіньової пропозиції. Натомість ціни на тютюнові вироби дещо пришвидшили зростання.

Адміністративну інфляцію надалі стримував мораторій на підвищення тарифів на послуги ЖКГ для населення. Натомість швидшими темпами зростали ціни на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання.

Пришвидшилося зростання цін на пальне — до 22,5% р/р

Така динаміка відображала вичерпання попередніх запасів та послаблення обмінного курсу гривні й подорожчання нафти на світових ринках.

Базова інфляція збереглася на рівні 4,4% р/р

Темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари дещо сповільнилися до 5,3% р/р. Так, повільніше дорожчали сири та м’ясопродукти завдяки вторинним ефектам від здешевлення відповідних сирих продуктів. Зниження цін на соняшникову олію зберігалося, повільніше дорожчали олійні продукти.

Натомість ціни на хліб та окремі борошняні вироби прискорили зростання через високі виробничі витрати на оплату праці та енергію. Також швидше дорожчали деякі імпортні товари, зокрема шоколад. Ціни на непродовольчі товари знижувалися дедалі повільніше (на 0,3% р/р), ймовірно, під впливом курсового чинника.

Падіння цін на одяг та взуття зберігалося, натомість зростання цін на інші непродовольчі товари дещо пришвидшилося. Вартість послуг не змінилася порівняно з квітнем (9,7% р/р).

З одного боку зменшувався тиск з боку витрат на харчову сировину. Зокрема, надалі сповільнювалося зростання вартості послуг харчування поза домом.

З іншого боку, на ціни послуг здійснювали тиск витрати на оплату праці. Так, швидше зростала вартість послуг з охорони здоров’я, транспортних послуг та вартість експлуатації власних транспортних засобів.

Що буде далі

В НБУ зазначили, що в наступні місяці очікується певне пришвидшення зростання споживчих цін через здорожчання електроенергії, ймовірно, дещо нижчі врожаї, а також подальше збільшення витрат бізнесу, в тому числі на оплату праці.

Водночас інфляцію стримуватимуть зниження зовнішнього цінового тиску та заходи монетарної політики, в тому числі з підтримання контрольованої ситуації на валютному ринку та захисту заощаджень населення від інфляційного знецінення.

«Монетарна політика й надалі спрямовуватиметься на збереження інфляції на помірному рівні цього року та повернення її до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. упродовж наступних років», — додав регулятор.