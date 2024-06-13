До закриття міжбанку курс долара зріс на 25 копійок у купівлі та на 23 копійки у продажу. Євро подорожчало на 21 копійку у купівлі та на 19 копійок у продажу.
13 червня 2024, 17:33
Курс валют на вечір 13 червня: долар та євро на міжбанку пішли вгору
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Відкриття 13 червня
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Закриття 13 червня
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Зміни
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40,53/40,57
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40,78/40,80
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25 /23
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43,79/43,82
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44,00/44,01
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21/19
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,45−40,95 грн. Євро купують за 43,60 грн, а продають за 44,40 грн.
В обмінниках долар торгується за 40,92−41,04, євро — 44,30−44,50 грн.
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Джерело: Мінфін
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