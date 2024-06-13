Кредити на енергообладнання стануть доступнішими — Шмигаль

Цього тижня уряд спільно з НБУ здійснив кілька кроків, які збільшують можливості банків для кредитування проєктів відновлення та децентралізації енергетики. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.

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«Нові положення підвищать доступність кредитів на енергообладнання для українських родин, а також для малого та середнього бізнесу. Наприклад: відсоток 13,5%, застава — лише обладнання, яке купується», — зазначив прем'єр.

За його словами, усе це дає можливість людям і бізнесу поставити собі сонячні панелі, накопичувачі електроенергії та когенераційні установки.

«Таким чином вони забезпечать електроенергією себе і допоможуть країні вистояти в битві за світло й тепло», — підкреслив Шмигаль.