Іноземні інвестиції в Україні: 189 мільярдів виторгу за 2023 рік

Загальний виторг компаній з іноземними інвестиціями, які подали фінансову звітність за 2023 рік, становить 189 млрд грн. Аналітики R&D центру YouControl проаналізували дані з Єдиного державного реєстру та Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, щоб вивчити появу іноземних інвестицій у структурі власності українських компаній.

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Сотня країн-інвесторів в український бізнес

В Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців (ЄДР) міститься інформація про 2 903 компанії з іноземними інвестиціями, які зареєстровані в столиці.

Близько 800 організацій — на Львівщині. Також чимале надходження іноземних інвестицій у вигляді участі в статутному капіталі спостерігалося в Одеській, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях.

У сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів працюють 44% з досліджуваних компаній. Також активність іноземних інвесторів спостерігалась в переробній промисловості, професійній, науковій та технічній діяльності, будівництві та нерухомості, транспортній сфері та IT.

Понад 110 країн світу інвестували в українські фірми за останні два роки шляхом участі в статутному капіталі. За цей час в структурі власності 1 500 українських компаній з’явились інвестиції з Узбекистану. Значна частина цих юросіб перед повномасштабним вторгненням мала інших власників з України.

Так, зміна складу учасників вела до зміни адреси реєстрації, виду діяльності та назви компанії. Друге місце за кількістю компаній, що отримали іноземних співвласників посідає Туреччина — 623. На третьому — Великобританія із 619 компаніями з іноземними інвестиціями.

В структуру власників понад 500 компаній за період повномасштабної війни увійшли представники Казахстану. Співвласниками українських фірм також стали компанії та фізичні особи з так званих «офшорних зон» — Кіпру (205 компаній), Сейшельських Островів (391), Маршаллових Островів (111), Белізу (86) та ін. Серед європейських країн найбільше інвестували компанії та фізособи з Польщі (244) та Німеччини (182).

Інвестицій від США у вигляді внесків в статутний капітал отримали 239 компаній. Наприклад, у квітні 2022-го було зареєстровано ТОВ «Старлінк Юкрейн». Компанія працює у сфері супутникового електрозв'язку. Серед засновників «Старлінк Холдінгс Незерландс Б.В.» з Нідерландів, а бенефіціар — громадянин США Ілон Маск.

У липні 2022 року з’явилося ТОВ «Міамото Інтернешнл Україна» зі статутним капіталом в 1 млн грн. Компанія спеціалізується на будівництві. Учасниками компанії є американська Акціонерна корпорація «Міамото Інтернешнл, Інк.» та українська «Мотіва.ван», а бенефіціарами виступають громадянин США Хідекі Кіт Міямото та Павло Похальчук з реєстрацією в Україні. За 2023 рік компанія отримала 59 млн грн чистого доходу.

У 4 792 компаній, що складає 73% від загальної кількості 6 520 юросіб з іноземними інвестиціями за досліджуваний період, відсутні дані показників фінзвітності за 2023 рік.

За сумою отриманої виручки серед тих, хто подав фінансову звітність до Державної служби статистики, станом на 30 квітня 2024 року лідерами є:

Дистриб’ютор тютюнових виробів ТОВ «ДЛ Солюшн» — 50,6 млрд грн. Бенефіціаром компанії у березні 2023 року став громадянин Ізраїлю Арі Вебер.

ТОВ «Спейсикс» — 27,1 млрд грн. Компанія працює на ринку азартних ігор під брендом «Космолот». Учасниками компанії є Сергій Потапов та громадянин Німеччини із реєстрацією у Великоританії Арнульф Еккехард Нойманн-Дамерау.

ТОВ «Торговий Дім «Мірана», що займається оптовою торгівлею тютюновими виробами, — 5,5 млрд грн. Бенефіціаром компанії з лютого 2024 року є громадянин Узбекистану Тімур Матенов.

Іноземні бенефіціари та фінансово-промислові групи

241 компанія, де з'явилися іноземні власники, фізособи-нерезиденти або особи з місцем реєстрації за кордоном, входить до складу 121 фінансово-промислової групи, доданої в систему YouControl.

У структурі власності 27 компаній зі складу ФПГ «Аптека низьких цін» додались компанії з Великобританії, при цьому склад бенефіціарів суттєво не змінився.

Разом з тим через зміну адреси реєстрації з України на Об'єднані Арабські Емірати ключової особи фінансово-промислової групи «Логос» Валерія Шамотія, в досліджуваний перелік потрапили 2 компанії зі складу групи — ТОВ «Тобакко Дістрібушн Сістем» та ТОВ «Флай-Тайм».

Валерій Кіптик, який є однією з ключових осіб ФПГ «Ольвія» змінив країну реєстрації з України на Кіпр. Зміни торкнулись 11 компаній цієї фінансово-промислової групи.

Інвестиції з агресивним присмаком

За період з 24 лютого 2022 року до 30 квітня 2024 року учасники/бенефіціари 19 компаній з іноземними інвестиціями мають громадянство або місце реєстрації в російській федерації.

Раніше фахівці YouControl дослідили, що від початку повномасштабної війни лише у 5% з-поміж 20 тисяч компаній з «російсько-білоруським слідом» змінився склад бенефіціарів.

В березні 2024-го було зареєстровано ТОВ «Автобан Оіл», учасником якого став громадянин росії з місцем проживання у Дніпрі Вадим Сафронов. Учасницею 4 компаній, зокрема, стала громадянка України Валентина Бадьіна з місцем реєстрації у Свердловській області в росії.

Інвесторів з білорусі отримали 47 компаній, більша частина з них, а саме: 27 юросіб, зареєстровані після початку повномасштабного вторгнення. Громадянин білорусі Сергій Толок, який зареєстрований в Києві, став учасником 6 фірм, об'єднаних в групу компаній «Домофон. Інжиніринг. Охорона». Співвласником ще 6 компаній, що переважно працюють у сфері торгівлі, став Вячеслав Рябченко з білорусі, зареєстрований у селі Чайки на Київщині.

Учасниками/бенефіціарами понад 100 українських компаній стали громадяни Китаю. Переважна більшість зареєстровані після початку повномасштабної війни. Більш ніж 50% юросіб, що отримали китайські інвестиції у вигляді участі в статутному капіталі, працюють у сфері торгівлі різними товарами.

Ще 31 компанія отримала співвласників із країн-союзників рф або країн, що підтримують військову агресію проти України. Переважно це інвестори з Ірану та Сирії. Серед згаданих тридцяти фірм — 14 займаються торгівлею, чотири працюють у сфері IT, а три — у нерухомості.

Іноземний капітал та зміни статусу

Фахівці YouControl виявили 567 компаній, що не потрапили до вибірки, з іноземним капіталом в цілому в Україні, статус яких змінився з «не перебуває в стані припинення» на інші за останні два роки.

175 компаній припинили свою діяльність, співвласниками 13 з них були громадяни росії. Зокрема, ТОВ «Агроспектр Україна» зі статутним капіталом понад 38 млн грн мало бенефіціара громадянина рф Сергія Лахманова.

Також припинило діяльність ТОВ «Сіті-Крафт» зі статутним капіталом у 12,7 млн грн, що працювало у сфері будівництва та учасниками якого були росіяни Петро та Світлана Панкратови.

Серед 567 компаній, що не потрапили до вибірки, — 338 фірм за участю іноземного капіталу за досліджуваний період змінили статус з таких, що «не перебуває в стані припинення» на статус «в стані припинення». У 53 юросіб порушено справу про банкрутство та одна компанія ТОВ «Єрмак Голд» проходить процедуру санації.