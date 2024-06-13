Партнери G7+ підтримають енергосектор України на понад $1 мільярд

Партнери G7+ зазначили про додаткову допомогу енергетичному сектору на суму понад $1 мільярд після останніх атак. Про це йдеться у повідомленні Міненерго.

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Деталі

Понад 70 мільйонів євро нових грантових внесків до Фонду підтримки енергетики України, $500 мільйонів нового фінансування від США для підтримки енергетичного сектору, 300 мільйонів євро додаткового фінансування від ЄБРР, щонайменше $47 мільйонів додаткового гранту від Світового банку та донації у формі гуманітарної допомоги від держав-членів ЄС.

Втрати української енергосистеми

Партнери констатували, що після поновлення росією масованих атак на критичну енергетичну інфраструктуру 22 березня 2024 року українська енергосистема втратила близько 9 ГВт встановленої потужності енергогенерації.

«Ми, члени Координаційної групи G7+ з допомоги енергетиці України та Уряд України, засуджуємо дії росії та вимагаємо притягнути до відповідальності тих, хто причетний до цих атак на критичну інфраструктуру, які мають руйнівний вплив на життя цивільного населення», — йдеться в заяві.

Також країни — партнери зазначили про важливість зусиль ENTSO-E у збільшенні експорту електроенергії в Україну та акцентували на тому, що збільшать зусилля з надання обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури виробництва та передачі енергії до зимового періоду 2024/2025 років.