У минулому місяці автопарк України поповнили майже 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 58% більше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.
13 червня 2024, 12:34
У травні автопарк України поповнили майже 2,1 тис. гібридів. Топ-3 авто
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Ринок гібридів
Частка нових авто в цій кількості становила 55%, проти 73% торік.
- В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (363 од.).
- Другий результат у Nissan X-Trail (73 од.).
- Третій за популярністю — Toyota Yaris Cross (65 од.).
В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (79 од.)
Також у лідерській трійці: Toyota Prius (57 шт.) та Toyota RAV-4 (54 шт.).
Джерело: Мінфін
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