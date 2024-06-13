Курс валют на 13 червня: євро на готівковому ринку додало 10 копійок

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та додав 3 копійки у продажу. Євро додало 5 копійок у продажу та у купівлі.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,40−40,90 грн. Євро купують за 43,50 грн, а продають за 44,35 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,85−40,95, євро — 44,25−44,45 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 40,53−40,57 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,79−43,82 грн/євро.

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