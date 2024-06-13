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13 червня 2024, 9:44

Ripple Labs представила стейблкоїн RLUSD

Компанія Ripple Labs представила стейблкоїн Ripple USD (RLUSD), забезпечений американським доларом. Згідно з релізом, випуск активу на ринок очікується пізніше 2024 року, пише incrypted.

Компанія Ripple Labs представила стейблкоїн Ripple USD (RLUSD), забезпечений американським доларом.
Фото:ft.com

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Що відомо

Подробиць про новий стейблкоїн небагато. У компанії підкреслили, що актив забезпечить належний рівень прозорості та надійності. Відомо, що він випускатиметься на базі XRP Ledger і Ethereum.

При цьому інформація про плани Ripple Labs випустити власний стейблкоїн з’явилася ще у квітні 2024 року. CTO організації Девід Шварц заявив, що актив складе конкуренцію USDT і USDC.

11 червня компанія заявила про завершення угоди з купівлі фірми Standard Custody, у якої є ліцензія Департаменту фінансів Нью-Йорка.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін, у Ripple заявили про плани запустити власну «стабільну монету» з прив’язкою до долара США до кінця 2024 року.

«Цей крок розширює можливості Ripple як в інституційній сфері, так і у сфері DeFi, диверсифікуючи варіанти використання і покращуючи нашу платіжну інфраструктуру, щоб зблизити світи традиційних і децентралізованих фінансів», — ідеться в повідомленні.

За словами розробників, новий актив буде на 100% забезпечений депозитами в доларах, короткостроковими казначейськими облігаціями уряду США та іншими грошовими еквівалентами. Його запустять у мережах XRP Ledger і Ethereum.

«Стейблкоїни слугують ключовою точкою входу в DeFi. Впровадження надійної „стабільної монети“ корпоративного рівня в XRP Ledger створить більше варіантів використання, ліквідності та можливостей для розробників і користувачів», — уточнили в компанії.

Технічний директор фірми Девід Шварц у коментарі Cointelegraph заявив, що у нього поки що немає відповіді на питання, як називатиметься стейблкоїн і який він отримає тікер.

За його словами, наявна екосистема стейблкоїнів не така різноманітна і надійна, як могла б бути. Він оцінив поточну вартість сегмента в $150 млрд і припустив, що на ринку «є місце для ще одного великого гравця».

Джерело: Мінфін
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