ФРС підвищила прогнози інфляції на 2024-2025 роки

Федеральна резервна система (ФРС) підтвердила прогноз зростання економіки США на 2024 рік на рівні 2,1%, у 2025 році — на рівні 2%. Прогноз Федрезерва щодо інфляції на поточний рік підвищено до 2,6% з 2,4%, наступного — до 2,3% з 2,2%.

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Прогноз ФРС

Прогноз безробіття в США на цей рік підтверджено на рівні 4%, на 2025 рік — підвищено до 4,2% з 4,1%.

Медіанні прогнози керівників ФРС припускають, що базова процентна ставка становитиме 5,1% до кінця 2024 року та 4,1% до кінця 2025 року. У березні очікувалося 4,6% та 3,9% відповідно.

Згідно з медіанним прогнозом на 2026 рік, ставка становитиме 2% (у березні також очікувалося 2%).

Опублікований за підсумками червневого засідання точковий графік прогнозів (dot plot) — діаграма, що відображає індивідуальні очікування членів ради керуючих ФРС і голів федеральних резервних банків (ФРБ) щодо відсоткових ставок, — показує, що 15 з 19 керівників американського ЦБ очікують зниження 2024 році.

Причому вісім вважають, що ставка завершить цей рік на рівні 4,75−5% річних, сім — на рівні 5−5,25%.

У 2026 році, згідно з новим прогнозом ФРС, ВВП США збільшиться на 2% (збігається з березневим прогнозом), інфляція становитиме 2% (2% у березні), безробіття — 4,1% (4%).