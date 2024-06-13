Ukraine Recovery Conference-2024: підписано угод на понад 16 млрд євро

Під час Міжнародної конференції із відновлення України (Ukraine Recovery Conference-2024) підписано та анонсовано міжнародних угод та допомоги на понад 16 млрд євро . Про це повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко.

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Підсумки Ukraine Recovery Conference-2024

Конференція тривала у Берліні 11−12 червня 2024 року.

«Завершуємо конференцію з угодами, меморандумами, контрактами за кожним із напрямків. Першочергово, це угоди в енергетичній сфері. Маємо вже низку компаній, які готові заходити на український ринок й допоможуть у перспективі побудувати 1 ГВт генеруючих потужностей. Обсяг потенційних інвестицій може скласти 500−700 млн євро. Це тільки початок, оскільки Україна потребуватиме більше генеруючих потужностей. Але це дасть поштовх, щоб збільшувати ці цифри впродовж наступного періоду. Результати URC показують великий потенціал, який енергетичний сектор має для залучення інвестицій», — заявила Свириденко.

Крім того, підписали перші гарантійні та грантові угоди на 1,4 млрд євро в рамках інвестиційного компонента програми Ukraine Facility, і оголошення пакета підтримки української енергетики від США на понад $800 мільйонів, і створений Альянс стійкості малого і середнього бізнесу на 7 млрд євро та Skills Alliance на понад 600 млн євро.

Що уклали під час конференції

Було укладено такі угоди та анонсована допомога:

Гарантійні та грантові угоди в рамках інвестиційного компонента програми Ukraine Facility — 1.4 млрд євро.

Пакет допомоги на підтримку енергетики від США — $824 млн.

Запуск Альянсу стійкості малого та середнього бізнесу для України — зобов'язання на 7 млрд євро.

Програма перенавчання фахівців Skills Alliance — понад 600 млн євро.

Дофінансування гуманітарного розмінування землі — $35 млн.

14 угод між українськими та німецькими і міжнародними бізнес-партнерами — понад 560 млн євро.

Угоди про страхування ризиків — понад $350 млн.

Загалом, під час конференції було укладено 110 міжнародних угод.