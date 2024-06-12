До закриття міжбанку курс долара зріс на 2 копійки у купівлі та у продажу. Євро зросло на 41 копійку у купівлі та на 40 копійок у продажу.
12 червня 2024, 17:32
Курс валют на вечір 12 червня: євро різко «стрибнуло» на міжбанку
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Відкриття 12 червня
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Закриття 12 червня
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Зміни
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40,51/40,55
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40,53/43,57
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2/2
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43,52/43,55
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43,93/43,95
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41/40
Коментар «Мінфіну»
Різке зростання євро обумовлено ралі у парі євро/долар напередодні оголошення рішення ФРС США по ставці.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,40−40,90 грн. Євро купують за 43,50 грн, а продають за 44,25 грн.
В обмінниках долар торгується за 40,85−40,92, євро — 44,20−44,40 грн.
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Джерело: Мінфін
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