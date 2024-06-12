У середу, 12 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні пізніше — з 19:00 до 23:00. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
12 червня 2024, 15:54
Графіки вимкнення світла сьогодні розпочнуться пізніше (оновлено)
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Раніше відключення очікувались з 15:00, а потім з 17:00. Скорочення періоду вимкнень Укренерго пояснює знеструмленням значної кількості споживачів унаслідок негоди.
В компанії також зазначили, що енергоживленні об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Дефіцит в енергосистемі
Через спекотну погоду в Україні цього літа прогнозується зростання споживання електроенергії, і відповідно збільшиться дефіцит.
В Національній енергетичній компанії «Укренерго» очікують, що в середині літа ситуація в енергосистемі країни може бути найважчою.
Джерело: Мінфін
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