Графіки вимкнення світла сьогодні розпочнуться пізніше (оновлено)

У середу, 12 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні пізніше — з 19:00 до 23:00. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Раніше відключення очікувались з 15:00, а потім з 17:00. Скорочення періоду вимкнень Укренерго пояснює знеструмленням значної кількості споживачів унаслідок негоди.

В компанії також зазначили, що енергоживленні об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Дефіцит в енергосистемі

Через спекотну погоду в Україні цього літа прогнозується зростання споживання електроенергії, і відповідно збільшиться дефіцит.

В Національній енергетичній компанії «Укренерго» очікують, що в середині літа ситуація в енергосистемі країни може бути найважчою.