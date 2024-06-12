Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт № 11084 про так званий «клуб білого бізнесу» до другого читання. Про це повідомив заступник голови комітету Ярослав Железняк.
Комітет Ради підтримав законопроєкт про створення «клубу білого бізнесу»
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За його словами, законопроєкт є значно доопрацьованим разом з бізнес-асоціаціями та експертами.
«Всі зауваження та рекомендації мали бути враховані. Плюс покращили норму про амортизацію обладнання для бізнесу», — зазначив Железняк.
Крім того, Железняк уточнив, що до законопроєкту включена рекомендація (не обовʼязок!) для Кабінету міністрів внести зміни у свою постанову щодо надання можливості бронювати таким підприємствам до 25% співробітників.
За словами голови податкового комітету Данила Гетманцева, законопроєктом пропонується:
- запровадження Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану;
- до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці, резиденти Дія.Сіty, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування (зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо).
Платники податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, включені до переліку, отримуватимуть такі переваги:
- мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів;
- скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування;
- скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій;
- за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції.
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