Обсяг кредитування бізнесу у травні зріс на 7,3 млрд

У травні приріст гривневих кредитів бізнесу за місяць становив 1,4%, або 7,3 млрд грн до 535,9 млрд грн, свідчать дані Національного банку України, пише Forbes. У річному вимірі зростання прискорилося із 6,3% до 8,6%.

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Загалом у травні обсяг кредитів зріс на 1,7%, або на 17,4 млрд грн до 1,04 трлн грн, порівняно із квітнем.

Приріст гривневих кредитів домашніми господарствами (крім фізичних осіб — підприємців) у травні становив 1,9% порівняно із попереднім місяцем, або 4,3 млрд грн до 233,8 млрд грн.

Водночас загальний обсяг коштів клієнтів у банках у травні збільшився на 1,4% за місяць, або на 35,6 млрд грн. Таким чином, клієнти тримають в українських банках вже понад 2,5 трлн грн.

Зокрема, домашні господарства збільшили залишки коштів на гривневих рахунках за місяць на 14,9 млрд грн, або 2,1%. Зростання коштів населення на рахунках у наційональній валюті у річному вимірі становить 21,3%. Кошти на рахунках українців в іноземній валюті у травні практично не зростали: приріст становив лише 0,2% за місяць та 3,9% у річному вимірі.