CoinW запускає конкурс із призовим фондом $1 млн, приурочений до Євро 2024

На криптовалютній біржі CoinW розпочинається гольова феєрія присвячена до Чемпіонату Європи з футболу 2024 року. Призовий фонд конкурсу складе $1 мільйон, а старт заплановано на 13 червня.

У рамках конкурсу поточні користувачі біржі та новачки отримують можливість заробляти бали, а далі обмінювати їх на цінні подарунки. Бали можна заробити, виконуючи реєстрацію, депозит, підписку на соціальні мережі, торгові завдання на ф'ючерсному, ETF або спотовому ринках, передбачати переможців матчів Чемпіонату Європи з футболу 2024 та інше.

Учасники, які дали свій прогноз на всі 51 матчі, отримають супербонус 100 USDT, а ті, які правильно передбачили результат усіх матчів, — додатковий супер бонус 500 USDT. Загальний призовий фонд 100,000 USDT розподіляється в порядку черги.

Період проведення: 13 червня 2024 — 18 липня 2024

Для участі у конкурсі, перейдіть за посиланням на сторінку конкурсу та натисніть кнопку «Реєстрація». Далі дочекайтеся старту кампанії і відразу приступіть до виконання завдань. Пам'ятайте, що призовий пул обмежений, а подарунки будуть роздані у порядку живої черги згідно з принципом «Першим прийшов першим обслужений».

Зароблені токени можна обміняти на супер бонуси різного номіналу, мерч з автографом Андреа Пірло, Apple техніку, криптовалюти та навіть 7-денний тур Європою!

Прогнози на переможця Чемпіонату Європи 2024, володарів 2 та 3 місця можна робити починаючи з матчів 1/8 фіналу та не пізніше ніж за 3 години до півфіналів. Учасники, які дадуть вірний прогноз результату фіналу, отримають супер бонус 50 USDT. Загальний призовий фонд 50,000 USDT розподіляється в порядку черги.