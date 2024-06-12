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12 червня 2024, 14:20

NovaPay запускає продукт із кредитування бізнесу

Новий продукт створений для розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу, а саме для ФОПів, які є резидентами України та клієнтами Нової пошти і NovaPay. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Новий продукт створений для розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу, а саме для ФОПів, які є резидентами України та клієнтами Нової пошти і NovaPay.
Фото: me.gov.ua

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Що відомо про програму

«Програма кредитування від NovaPay для ФОПів, що співпрацюють з групою компаній, ділиться на два типи кредитів: короткостроковий і довгостроковий, — говорить Ігор Приходько, фінансовий директор NovaPay. — Короткостроковий кредит — до 3 місяців — від 50 000 до 500 000 гривень, його базова процентна ставка — 30% річних. Повернення кредиту — в кінці строку кредитування. Довгостроковий кредит — до 2 років — на суму від 100 000 до 1 000 000 гривень, базова процентна ставка — 30% річних. Повернення кредиту — щомісячно, аннуїтетними платежами».

Як оформити кредит

Щоб оформити кредит, підприємець має бути резидентом України, клієнтом Нової пошти і NovaPay, мати стабільний дохід і відкритий платіжний рахунок у NovaPay, а також:

  • підготувати необхідний пакет документів;
  • отримати схвалення суми та типу кредиту;
  • підписати кредитний договір.

Нагадаємо

Наприкінці 2022 року NovaPay запустив свій перший кредитний продукт для приватних клієнтів — Посилка в кредит. За півтора роки його роботи компанія видала понад 132 тис. кредитів на суму близько 850 млн грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+27
torn
torn
12 червня 2024, 14:30
#
З початку квітня компанія Нова Пошта (NovaPay) примусово та безальтернативно переводить всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару бере комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
+
+12
torn
torn
12 червня 2024, 14:34
#
Цих ФОПів NovaPay і так обдирає, як липку, а тепер ще й кредити під 30%, у вас совість взагалі є? Чи вони думають что всі їх корпоративні клієнти зі стокгольмським синдромом.
+
0
Krop06
Krop06
12 червня 2024, 14:37
#
Якщо там немає інших платежів, то 30% це на даний момент чудова ставка для кредита без застави
+
0
stas12345
stas12345
12 червня 2024, 15:49
#
Пользуйтесь УкрПочтой
+
0
vfp
vfp
12 червня 2024, 14:59
#
«Наприкінці 2022 року NovaPay запустив свій перший кредитний продукт для приватних клієнтів — Посилка в кредит. За півтора роки його роботи компанія видала понад 132 тис. кредитів на суму близько 850 млн грн.»
нехай в загальну суму входять їх спекулятивні тарифи — все одно, за такою вартістю (6,5 тис грн) це посилки з Луни ?
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