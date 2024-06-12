NovaPay запускає продукт із кредитування бізнесу

Новий продукт створений для розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу, а саме для ФОПів, які є резидентами України та клієнтами Нової пошти і NovaPay. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Що відомо про програму

«Програма кредитування від NovaPay для ФОПів, що співпрацюють з групою компаній, ділиться на два типи кредитів: короткостроковий і довгостроковий, — говорить Ігор Приходько, фінансовий директор NovaPay. — Короткостроковий кредит — до 3 місяців — від 50 000 до 500 000 гривень, його базова процентна ставка — 30% річних. Повернення кредиту — в кінці строку кредитування. Довгостроковий кредит — до 2 років — на суму від 100 000 до 1 000 000 гривень, базова процентна ставка — 30% річних. Повернення кредиту — щомісячно, аннуїтетними платежами».

Як оформити кредит

Щоб оформити кредит, підприємець має бути резидентом України, клієнтом Нової пошти і NovaPay, мати стабільний дохід і відкритий платіжний рахунок у NovaPay, а також:

підготувати необхідний пакет документів;

отримати схвалення суми та типу кредиту;

підписати кредитний договір.

Нагадаємо

Наприкінці 2022 року NovaPay запустив свій перший кредитний продукт для приватних клієнтів — Посилка в кредит. За півтора роки його роботи компанія видала понад 132 тис. кредитів на суму близько 850 млн грн.